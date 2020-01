Befana in festa con i fuochi d'artificio e il tortello più grande del mondo

Il 5 gennaio alle ore 21:30 tornano gli inimitabili Fuochi della Befana di Rocca San Casciano. Quest’anno lo spettacolo pirotecnico, organizzato dall’associazione Pro Rocca, si tiene a tempo di musica.

La giornata prevede inoltre alle ore 15:00 l'arrivo della Befana al parco pubblico Carlo Alberto Cappelli con sorprese per tutti i bambini.

Dalle 16:00 in Piazza Garibaldi si scrive la storia con lui, “Il Tortello Alla Lastra più grande del mondo”. A seguire, sempre in Piazza Garibaldi, ci sono musica live e stand gastronomico con piatti tipici e vin brulè.