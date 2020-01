Musica, caldarroste, vin brulé e tante Befane per festeggiare l'Epifania

Come ogni anno, a Santa Sofia e nelle sue frazioni i festeggiamenti di inizio anno si concludono con La Befana, una tradizione longeva che, ancora oggi, incanta grandi e piccini.

È risaputo che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, infatti, la Befana passa di casa in casa lasciando piccoli doni e caramelle per i bambini: nell'alta valle del Bidente la Beafana è accompagnata nei suoi viaggi da gruppi di Befanotti che, armati di fisarmonica, cantano rime e stornelli augurando il buon anno.



A Santa Sofia, la grande novità del 2020 è che i gruppi di Befane transiteranno dal palco allestito presso la Corte Comunale, con ingresso da piazza Matteotti e dall'androne comunale.

La festa inizierà a partire dalle 16.00, quando salirà sul palco Befana di Civorio e Ranchio. Subito dopo, lo spettacolo di Messer delle Braci – organizzato da Pro Loco Santa Sofia – riscalderà l'atmosfera in attesa dell'arrivo della Befana del CIF che porterà calze ai più piccini.

Alle 18.00 è previsto l'arrivo della Befanda, ovvero la Befana del Corpo Bandistico “C. Roveroni”, mentre alle 19.00 è il turno della Befana con il Carretto.



La festa proseguirà dopo cena, con un nuovo spettacolo di Messere delle Braci alle 20.30 e, a seguire, l'arrivo di altre befane sul palco, mentre il Gruppo Alpini Alto Bidente riscalderà tutti con caldarroste, vin brulé e succulenti panini.



La festa della Befana coinvolge ogni frazione dell'alta valle del Bidente: a Spinello, Biserno, Corniolo e Campigna le relative Befane oltre alle case visitano anche i locali pubblici, portando doni ai più piccoli e cantando la tradizionale Pasquella.



Il 5 e il 6 gennaio la Befana arriva anche sulle piste di Campigna grazie al calendario Neve & Natura: su Campo Scuola e Snowpark innevati, skipass gratuito per i ragazzi fino ai 13 anni e castagnata Free, con caldarroste e vin brulè e tante caramelle per tutti.