Bellezza e abbigliamento senza tempo con il "kaiser" della moda alla fiera "Vintage"

Torna in Fiera a Forlì dal 25 al 27 ottobre 2019 “Vintage! La moda che vive due volte”. Un intero fine settimana per immergersi nell’abbigliamento, negli accessori, nella bellezza, nella musica dal vivo, tra grandi firme della moda, design e memorabilia da collezione; tutto rigorosamente “d’annata” ma ancora attualissimo.

La manifestazione organizzata da Romagna Fiere non è semplicemente una grande mostra mercato nella quale espositori qualificati provenienti da tutta Italia propongono una vasta scelta di capi e oggetti di culto, ma per il visitatore diventa un’esperienza sensoriale e intellettuale che lo rende protagonista di un revival che trascende i confini temporali, in cui il passato è costantemente fonte d’ispirazione.

E’ in questa narrazione emotiva dell’evoluzione dello stile dagli anni ’20 ai primi anni ’90 che si inserisce un evento esclusivo che, come tradizione a “Vintage!” pone l’accento sull’Alta Moda, raccontata dagli abiti delle grandi firme della moda internazionale emblema della femminilità.

Attraverso la preziosa ricerca e grazie agli archivi di Angelo Vintage Palace di Lugo arriva a Forlì una mostra inedita che celebra il “Kaiser della Moda”: Karl Lagerfeld. Una retrospettiva, allestita all’ingresso dei padiglioni espositivi, che omaggia l’eredità artistica di un geniale e visionario esteta scomparso il 19 febbraio di quest’anno.

L’attenta e accurata ricerca si concentra sull’evoluzione del percorso creativo di Karl Lagerfeld a partire dall’impronta che seppe dare alla moda sin da giovanissimo, all’inizio della sua feconda attività. Un percorso che attraverso abiti ed accessori rappresentativi del suo personalissimo stile, racconta lo sviluppo che “l’imperatore” seppe dare a maison quali Chanel (che portò a consacrazione), Fendi, Chloe, affascinando top model e “dive” quali Claudia Shiffer, Madonna, Kyle Minogue e, da ultima, Kaia Gerber.

Questa edizione intende celebrare, attraverso una mostra inedita ed esclusiva tutta da ammirare, una vera e propria icona, fonte di ispirazione per l’intero universo della moda, per il suo approccio allo stile innovativo e caratteristico, per la sua capacità di superare i confini della moda sconfinando nell’arte dell’illustrazione e della fotografia, fino allo styling e all’editoria. Karl Lagerfeld è emblema del Vintage e la prima rassegna in Italia per numero di visitatori qual è quella forlivese, vuole approfondire il percorso di un personaggio eccentrico ed enigmatico, con una visione originale della moda e della cultura pop. Una figura che trascende i canoni di ogni convenzione o classificazione e che si è guadagnata fama imperitura al pari della sua maison e di quelle di cui è stato direttore creativo.

Moto d'epoca

Torna in questa edizione anche la sezione dedicata alle automobili e alle moto d’epoca: autentiche “opere d’arte su ruote” dal dopoguerra ad oggi.

Simbolo di libertà, di stile e personalità, di lunghi viaggi sulle strade e nel tempo, sono emblema assoluto del vintage e in fiera si potranno ammirare in tutto il loro fascino modelli che hanno fatto la storia, affascinando in tutto il mondo intere generazioni. Un percorso che traccia l’evoluzione stilistica e tecnologica di “marchi” che letteratura e cinema hanno reso immortali.

Protagonisti di questo spazio sono Hermitage Veteran Engine - club forlivese di appassionati e collezionisti di vetture d’epoca federato all’A.S.I. l’Automotoclub Storico Italiano membro a sua volta della FIVA, Federazione Internazionale delle Auto - la concessionaria Harley Davidson “Turchetti Srl” presente a Ravenna dal 1954 e il Big Boss Garage, autosalone e motosalone specializzato in vetture d’epoca statunitensi e nei “grandi classici” europei che Riccardo La Corte ha aperto esattamente un anno fa.

Si spazierà dai modelli di Harley-Davidson, sinonimo del sogno americano, di custom per eccellenza, di moto cromate dal sound unico, di mezzi ampiamente personalizzati con cui vivere le due ruote all’insegna dell’avventura, a tantissime auto storiche.

Hermitage Veteran Engine proporrà: Mercedes SL380 Cabrio del 1982; Porsche 928 S4 del 1987; Porsche Boxster del 1996; Lancia Theman Ferrari del 1990; Mercedes 560 SL del 1987; Jaguar XJ del 1974; Bmw 316 del 1980.

Big Boss Garage mette in vetrina: Lincoln Continental Mark V; Cmc Destiny del 1991; Chrysler 300 M New Yorker del 1966; Cadillac S6 del 1960; Cadillac Coupè DeVille del 1979.

Orari al pubblico: venerdì 25 dalle 14.00 alle 20.00 - sabato 26 e domenica 27 dalle 10.00 alle 20.00. Preview gratuita su invito per uffici stile e ricerca: venerdì mattina dalle 10.00 alle 14.00

Ingresso: Coupon riduzione scaricabile dal sito € 6,00 – Intero € 8,00 – Gratis fino a 12 anni.