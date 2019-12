Ci sono due bellezze di Forlì alla finale di Miss Curvyssima

Tutto è pronto per la Finalissima Nazionale della terza edizione del Concorso Miss Curvyssima 2019, che si svolge venerdì 13 dicembre alle 21,00 al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola.

L’evento vede protagoniste modelle curvy, dalla taglia 44 in poi che si contendono il titolo di Miss Curvyssima 2019, titolo in carica alla Miss 2018, Melania Melato, proveniente da Venezia che nella serata di venerdì 13 passa la corona alla nuova vincitrice.

Miss Curvyssima, attraverso un percorso di selezione ha individuato 25 finaliste nazionali provenienti da tutta Italia di età compresa tra i 16 e 45 anni.

Tra le finaliste ci sono anche due concorrenti di Forlì: Loredana Amorosa e Lorena Micaletti.

Loredana Amorosa, 43 anni di Forlì è del segno della Vergine. Ha studiato ragioneria e lavora come impiegata, venditrice e organizzatrice eventi. Ha diversi hobbies: partecipare ai concorsi, sfilare e fare foto. Adora andare alle feste con la figlia. Vorrebbe diventare una fotomodella curvy. Ha voglia di divertirsi sfilando, conoscendo persone nuove, ma soprattutto mettersi in gioco evadendo dalla routine quotidiana. Il suo motto: “La vita è una e bisogna godersela”. Della sua terra porta il sorriso che è la curva più bella di ogni donna.

Lorena Micaletti, 18 anni di Forlì è del segno dell’Ariete. Studia da estetista e parrucchiera. Tra gli hobbies, balla reggaeton, dambow e balli di gruppo, ascoltare musica e cantare. Adora passare le sue giornate con gli amici. Sogna di viaggiare e scoprire posti nuovi. “Avevo problemi di autostima; sono stata vittima di bullismo per quasi nove anni e mi vergognavo di quel che ero. Questa cosa incideva, non solo a scuola ma anche a casa e quando ero con gli amici. Passati gli anni mi sono convinta, poco per volta, che ero bella e questo concorso è stata la ciliegina sulla torta perché quando cammino su quella passerella mi sento apprezzata e a mio agio”. Il suo motto: “Mai buttarsi giù e se succede, rialzarsi più forti di prima”. Della sua terra porta il calore, la simpatia, la voglia di vivere, le urla e le risate della sua città, l’ospitalità e l’essere famiglia tra compaesani.

Tre sono le fasi di eliminazione che devono affrontare le due rappresentanti della nostra provincia: da 25 concorrenti infatti ne verranno eliminate 15. Le 10 rimanenti continueranno la gara fino all’eliminazione di altre 5. Delle 5 rimanenti solo una si aggiudicherà il titolo di Miss Curvyssima 2019 con fascia e corona.