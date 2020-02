Bendetta Tobagi presenta il suo ultimo lavoro "Piazza Fontana. Il processo impossibile"

L’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì Cesena propone alla cittadinanza un incontro pubblico con Bendetta Tobagi, che presenta il suo ultimo lavoro Piazza Fontana. Il processo impossibile (Einaudi, 2019) a Forlì, alla Sala della Provincia di piazza Morgagni 2, martedì 25 febbraio, alle ore 17.

Discute con l’autrice Stefano Menenti, giornalista. Introduce Ines Briganti, presidente dell’Istituto storico.

L’incontro, patrocinato dalla Provincia di Forlì, è gratuito e aperto a tutti gli interessati, ed è valido per l’aggiornamento degli insegnanti.

Benedetta Tobagi, nata a Milano nel 1977, laureata in filosofia, Ph.D. in storia presso l’Università di Bristol, è collaboratrice di “Repubblica”, ed è stata conduttrice radiofonica e membro del Consiglio di amministrazione della RAI. Si occupa da anni di storia dello stragismo, cura progetti didattici sul terrorismo con la Rete degli archivi per non dimenticare. Ha pubblicato, fra gli altri, Come mi batte forte il cuore. Storia di mio padre (2009), Una stella incoronata nel buio. Storia di una strage impunita (2013), e La scuola salvata dai bambini. Viaggio nelle classi senza confine (2017)