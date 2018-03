"Benedetta amica mia", presentazione del libro di Elisa Mazzoli

Sabato alle ore 17.00, presso la Sala Melozzo, piazza Melozzo 7/a, Forlì, verrà presentato il libro "Benedetta amica mia" di Elisa Mazzoli, illustrazioni di Mirella Mariani, edizioni Il pozzo di Giacobbe, 2017. Insieme all'autrice Elisa Mazzoli interverranno Don Enrico Casadei, direttore del Centro Catechistico della Diocesi di Forlì-Bertinoro, Emanuela Bianchi Porro, sorella di Benedetta, Liliana Fabbri Selli, presidente dell'Associazione per Benedetta Bianchi Porro, Gabriele Zelli, presidente del Lions Club Forlì Host.

Il libro racconta la storia di Massimo, ragazzino con la passione per il calcio, appena trasferitosi a Dovadola, di Aurora, una ragazzina di Sirmione piena di entusiasmo e di amore per la vita, mentre Festos e Marcellina sono due fratelli che arrivano dalla Tanzania. Un giorno le loro vite si intrecciano con le vicende della venerabile Benedetta Bianchi Porro. Quello con Benedetta sarà un incontro che lascerà il segno e guiderà tutti verso sogni, curiosità, emozioni e desideri che li faranno diventare più felici.

Elisa Mazzoli è autrice di libri e canzoni per bambini, alcuni dei quali hanno avuto importanti riconoscimenti, organizza incontri di lettura per i più piccoli e laboratori per adulti sulla mediazione narrativa. Abita a Cesenatico e viaggia spesso per conoscere i suoi lettori.

Mirella Mariani disegna libri e fumetti per ragazzi collaborando con editori italiani ed esteri. Ha due bambini, un blog di vignette e scaffali stracolmi di libri.

Ingresso libero