Si accende "Fricò Royal", la notte bianca di musica, danze e sapori

Una lunga notte di musica, danze, spettacoli, con le vie del centro storico di Bertinoro che diventano un incrocio di culture e di gusti: signori, va in scena Fricò Royal. La spumeggiante kermesse, che arriva quest’anno alla sua 14^ edizione, torna con la sua tavolozza di colori, suoni e sapori nella serata di venerdì 30 agosto, a partire dalle ore 21, e si protrae, come di consueto, fino a tardissima notte.

“Fricò Royal è una delle note più straordinarie di Bertinoro che si presenta nella sua veste aperta e innovativa – afferma il vicesindaco Mirko Capuano – Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che collaborano alla riuscita di questo evento”.

Ventisei gli eventi in cartellone, tutti gratuiti, distribuiti in una quindicina di punti del centro, dalla Rocca a piazza della Libertà, dalle ex prigioni alla terrazza Mirastelle. Inoltre, via Oberdan si animerà con il mercatino dell’artigianato, dell’arte e della solidarietà, mentre in piazza Guido del Duca troverà posto anche il mercatino dei prodotti del territorio.

Il programma offre proposte per tutti i gusti: dalla musica tribale ai ritmi degli anni ’60, dalle melodie celtiche alla canzone d’autore, dal funk al reggae al blues, dagli spettacoli di clownerie alle marionette danzanti, e chi più ne ha, più ne metta.

Questi gli artisti che si esibiscono nella notte bianca di Bertinoro: Grande Cantagiro Barattoli, Giacomo Toni, Cucòma Combo, Angry Gentlemen, Sara Clov , Frank e Chiaramenta, Devils, Gregor Ferretti, Banda Città Di Bertinoro, Jacova Sindona Duo, Papa Huges Carribbean Delight's, Black Snake Moan, Microtraumi, Lame da Barba, Azimut, Tijuana Horror Club, Slavi Bravissime Persone. Isak Suzzi Band, Opez, The Sweet Life Society, Le Birrette, Sleego, Pedro Macay, Afreak.

E naturalmente, ci sarà la possibilità di gustare i sapori e i vini del territorio grazie alle proposte dei locali bertinoresi, che rimarranno aperti per tutta la notte.

Durante la manifestazione l’intero centro storico sarà pedonalizzato. Per raggiungerlo agevolmente sarà attivo, dalle ore 19 alle ore 2, il servizio di bus navetta gratuito dai parcheggi esterni.

Per maggiori informazioni si può contattare l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Bertinoro, tel. 0543 469213, oppure consultare il sito www.visitbertinoro.it.

La direzione artistica è a cura di Romagna Musica, Madamadoré, Scuola Musicale Di Bertinoro.

È prevista una navetta gratuita per il centro storico dai parcheggi di via Allende e via Badia dalle ore 19.00 alle 02.00.