Alessandro Scala, Mauro Mussoni e Roger Beaujolais a Bertin Jazz

Bertinjazz è ormai una tradizione consolidata per il borgo storico di Bertinoro. Da diversi anni infatti, la collaborazione fra l’Amministrazione Comunale, il Festival Entroterre ed i locali del centro storico, trasforma il paese, in un vero e proprio Jazz Club a cielo aperto. E qui, negli angoli più caratteristici del centro storico, svariati gruppi si esibiscono in contemporanea, dando vita a vere e proprie jam session spontanee.

Per il secondo appuntamento di martedì 20 agosto del Bertin Jazz ecco l’elenco delle location e delle band che si esibiranno:

in Largo Cairoli alla Gelateria KM 7, Mauro Mussoni 4tet; in Piazzetta Guido Del Duca la D.A Jazz Orchestra; in Piazza della Libertà all'Enoteca Colonna Panorama il Roger Beaujolais Quartet, e al Bar Enoteca L'Alternativa l'Alessandro Scala Quartet.

Durante la serata sarà attivo un servizio di navetta gratuito dalle 19.30 alle 00.30 dai parcheggi di via Allende e Via Badia.

Ingresso libero.