Si riflette su stereotipi e comunicazione per sconfiggere la violenza contro le donne

Domenica 24 novembre, alle ore 15:30, presso la Sala del Popolo del Palazzo Comunale di Bertinoro, si svolge l'incontro "Lingua e genere: rappresentazioni, stereotipi e media", a cura del Centro MeTRa dell’Università di Bologna (Campus di Forlì) in collaborazione con il Centro Donna e Pari Opportunità del Comune di Forlì.

L'evento è pensato per porre l'attenzione sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre, e si concentrerà su come il linguaggio alimenti e determini stereotipi di genere, discriminatori verso le donne, sia dal punto di vista visivo che verbale.

"Intendiamo favorire una riflessione su come l'assuefazione ad una certa comunicazione e all'utilizzo di determinate immagini e parole, sia una delle ragioni della permanente diseguaglianza tra donne e uomini nella nostra società e su come l'educazione a modelli alternativi sia alla base della prevenzione contro ogni tipo di violenza, in particolare quella di genere" affermano le assessore del Comune di Bertinoro Sara Londrillo e Gessica Allegni che hanno voluto questa iniziativa.

Nel corso dell'incontro intervengono: Giulia Civelli (Responsabile del Centro Donna e Pari Opportunità del Comune di Forlì), Valeria Illuminati, Roberta Pederzoli e Beatrice Spallaccia (Docenti del Centro MeTRa), Sara Londrillo (Assessore alla Cultura del Comune di Bertinoro), Gessica Allegni (Assessore alle pari opportunità del Comune di Bertinoro).

Sarà anche proiettato un video che entra nella tematica in modo ironico, realizzato dall'Associazione Sartoria Teatrale con il contributo del Lions Club Forlì – Giovanni de' Medici.

Per l'occasione sarà anche riproposta una piccola mostra a cura di Claudia Meraviglia Creative intitolata “Preziose tonalità femminili”.

E il 25 novembre per Bertinoro ricorre la Festa di Santa Caterina. Per questo sabato 23 e domenica 24 novembre, sotto il loggiato del Comune, sarà allestito “L'Aperitivo di Santa Caterina” a cura della Pro Loco di Bertinoro insieme al Comitato Genitori di Bertinoro con prodotti del territorio e natalizi, mentre dalle ore 15:30 di domenica 24 novembre, presso la Biblioteca “A. Spallicci” FormulaSolidale propone un Laboratorio per bambini “Il libro pasticcione”.

La patrona sarà poi celebrata nella cattedrale di Bertinoro lunedì 25 novembre, alle ore 11:00, con una santa messa presieduta dal vescovo dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro Mons. Livio Corazza.