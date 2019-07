Tango, concerti e degustazioni: il Balcone di Romagna si tinge per la Notte Rosa

Conto alla rovescia per la 14ª edizione de “La Notte Rosa”, che da venerdì 5 luglio animerà le spiagge della Riviera, insieme alle location più suggestive dell’entroterra romagnolo. In occasione del Capodanno dell'estate, anche Bertinoro si veste di rosa. Tanti gli appuntamenti in programma per questo weekend ricco di iniziative:

Venerdì 5 luglio Fratta Terme, Parco delle Terme, via Loreta 238, ore 21.30: per la rassegna Donne in Blues, concerto a cura di Luisa Cottifogli e Gabriele Bombardini (ingresso libero).

Sabato 6 luglio Fratta Terme, Parco delle Terme, via Loreta 238, dalle ore 21.00: una magica serata...A passo di tango. Dalle ore 21.00 stage coi maestri Caterina Nucciotti e Marco Montanari. Dalle 22.15 inizio milonga.

Sabato 6 luglio Bertinoro, Corte della Rocca, alle ore 22.00: concerto di Stefano Bedetti 5et "Playing the Music of Horace Silver" . In collaborazione con l'associazione Dai De Jazz

Domenica 7 Luglio Bertinoro, ore 9.00, MTB Granfondo Terre del Sangiovese, centinaia di ciclisti da tutta Italia parteciperanno a questa appassionante gara pedalando tra i meravigliosi paesaggi delle colline bertinoresi.

Domenica 7 Luglio Bertinoro, Corte della Rocca, ore 05.35 per la rassegna Entroterre Festival, concerto all'alba con Viaggio al Centro della Terra. Samantha Balzani (Campane di Cristallo di Quarzo e Alchemiche)e Filippo Fiorini (Didgeridoo).

Domenica 7 luglio Bertinoro, Campo del Sole, Via Cellaimo,850 dalle ore 20.00 aperitivo con degustazione e alle ore 21.30 concerto di Flavio Boltro BBB Trio. Ingresso € 35. In collaborazione con l'associazione Dai De Jazz.

Da giovedì 4 luglio la Rocca e il Palazzo Comunale di Bertinoro si tingono di rosa. Il Balcone della Romagna diventa "Balcone rosa" da cui ammirare le luci e i fuochi di mezzanotte della costa.