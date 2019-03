Musica e poesia per l'omaggio ad Alda Merini

Un appuntamento speciale e tutto al femminile quello dei Pomeriggi del Bicchiere di domenica 3 marzo - sempre al Teatro ex seminario alle ore 15.30 - che Bertinoro, in collaborazione con il Centro Donna di Forlì, vuole dedicare alla Festa della Donna e che in apertura vedrà un personaggio di eccezione: la protagonista dell'incontro con l'autore sarà infatti Emanuela Carniti, figlia di una delle scrittrici italiane più amate del nostro secolo, Alda Merini, la "poetessa dei navigli”.

“Celebrare la festa della donna – afferma Gessica Allegni, assessore alle pari opportunità del Comune di Bertinoro - significa prima di tutto richiamare al riconoscimento del ruolo della donna, in tutti gli ambiti della vita sociale, invitare a battersi ogni giorno per la parità di diritti tra donne e uomini e rimettere al centro la dignità femminile in un tempo di crescenti violenze e soprusi. Nelle parole di Alda Merini si ritrova moltissimo della fragilità e insieme della forza e sensibilità delle donne, che rappresentano le fondamenta su cui costruire un mondo migliore, per tutti. Questo è lo spirito con cui celebriamo questa giornata".

L’alter ego musicale della Poesia è il mèlos,la melodia, che sia cantata oppure strumentale, fin dall’antica Grecia si completano a vicenda. Il programma musicale proposto dalla soprano Della Del Cherico e dalla pianista Anna Maria Cortini è quanto mai aderente a questo principio; in scaletta alcune fra le più amate pagine della poesia in musica: da Puccini a Tosti, da Strauss alla tradizione napoletana. E poi anche alcuni fra i più emozionanti esempi di poesia strumentale tratti dagli immortali repertori di Beethoven e Schubert, per poi terminare con una canzone costruita su di una lirica della stessa Alda Merini.

A concludere il tutto, il piacevolissimo Piacere dell'Assaggio con i sapori della Locanda della Fortuna, con sede all'interno dei locali della “Società di Mutuo Soccorso”e di recente riapertura in cui potrete assaggiare ottimi piatti tipici della tradizione romagnola e Giovanna Madonia, azienda storica di grandi vini pregevoli che grazie alla cura, passione e dedizione di Giovanna e della sua famiglia, hanno recentemente ottenuto numerosi ambiti premi.