La ricerca dell'equilibrio nello spettacolo "Uomo a Vapore"

Il vivere moderno ci costringe sempre più alla velocità; ad essere multitasking e costantemente connessi, a rispettare orari e ritmi di produzione, a spostarci in poco tempo da una parte all'altra della città, a svolgere mille attività.

Da queste considerazioni parte lo spettacolo Uomo a Vapore, che va in scena domenica 30 giugno, dalle 20.00 alla Cantina Fantini di Bertinoro (via Ausa 2182).

Sul palco Lorenzo Bartolini (narrazione) e Fiorenzo Mengozzi (musiche).

La sfida sta nel trovare l’equilibrio. La tecnologia del vapore, la rivoluzione industriale, le corse sbuffanti dei primi treni: tutto questo rappresentò l’irrompere del futuro nel mondo, l’apoteosi del nuovo. Ora viceversa, per noi rappresenta un passato lontano, superato e obsoleto. Abbiamo scelto questo punto di svolta come simbolo di sintesi, di combinazione fra estremi.

Lo spettacolo, con ironia e profondità, riflette e fa riflettere su tutto questo: futuro, passato, tempo, tecnologia, trasformazioni della società. Storie e racconti intrecciati a melodie meccaniche, rumori di ingranaggi d’altri tempi, strumenti antichi e moderni, tutti assieme in una ricerca appassionata e appassionante, in cui il paradosso è sempre dietro l’angolo.