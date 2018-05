Best Italian interior design selection 2018: la mostra da Milano a Forlì

La Mostra "Best Italian interior design" verrà trasferita a Forlì, nella splendida cornice di Palazzo Albertini, in occasione della prima edizione di Forlì Four Design, dove resterà in esposizione dal 23 al 30 maggio.

Iniziativa editoriale di Publicomm, Casa Editrice di PLATFORM Architecture and Design, che nasce con l’obiettivo di fotografare lo stato dell’arte della progettazione degli interior design da parte di progettisti italiani.

La selezione dei progetti è avvenuta tramite una free open call: oltre 400 i progetti candidati e solo 84 i progetti selezionati da tutta Italia.

L’iniziativa consta di un volume di 350 pagine che raccoglie una selezione di 84 progetti d'interior design realizzati in Italia e all’estero da progettisti italiani, suddivisi fra le categorie retail, private house, workspace, hotel & leisure, restaurant & bar, art & culture e yacht. La selezione dei progetti si traduce anche in una Mostra costituita da 30 Totem trifacciali in cui vengono esposti tutti i progetti in ordine alfabetico.

Oltre 400 sono state le candidature, tramite una open call durata un mese, e la selezione dei progetti è avvenuta tramite uno scrupoloso lavoro di valutazione ad opera di Simona Finessi e Angelo Dadda, Editori di Platform Architecture and Design con la preziosa consulenza e supervisione scientifica di Luca Molinari, critico di architettura di fama internazionale e, dal n.18, anche Direttore Editoriale di Platform Architecture and Design.“La chiamata lanciata da Platform per raccogliere una nuova famiglia d’interni italiani, parte dalla necessità di aggiornare e comprendere costantemente un quadro complessivo sempre più variegato, perché si disperde nei mille rivoli del paesaggio italiano e delle tante società che riesce ad accogliereIl pregio di questo ritratto d’Italia per interni è che guarda al centro come alla provincia, allo studio rinomato come alla compagine emergente, evitando la distinzione tra ambiente domestico e pubblico, in un crescendo che sta abbattendo ogni possibile confine tra privacy e dimensione comunitaria”, con queste parole Luca Molinari descrive il progetto Best Italian Interior Design Selection.

Il 14 maggio 2018, presso la Triennale di Milano, ha avuto luogo la presentazione ufficiale del Volume BEST ITALIAN INTERIOR DESIGN, in concomitanza con l'inaugurazione dell'omonima mostra. Quest’ultima, in particolare, ha lo scopo di illustrare su pannelli di grande formato gli 84 progetti protagonisti in una modalità espositiva semplice e di facile gestione, al fine di rendere la Mostra il più itinerante ed accessibile possibile.

Tra gli studi partecipanti, la Claudio Pironi & Partners di Forlì ha preso parte all'iniziativa con il progetto Philipp Plein London Flagship Store.