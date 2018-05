Best Italian interior design selection 2018: la mostra da Milano a Forlì

Dal 24 al 29 maggio Palazzo Albertini, in Piazza Saffi, ospiterà la mostra "Best Italian Interior Design". Sono esposti 29 totem trifacciali, che raccolgono una selezione di 84 progetti d’interior design realizzati in Italia e all’estero da progettisti italiani, suddivisi fra diverse categorie (retail, private house, workspace, hotel & leisure, restaurant & bar, art & culture e yacht). La mostra è stata già ospitata alla Triennale di Milano. Oltre 400 sono state le candidature giunte in redazione, tramite una open call durata un mese.

La selezione dei progetti è avvenuta tramite uno scrupoloso lavoro di valutazione ad opera di Simona Finessi e Angelo Dadda, Editori di Platform Architecture and Design con la preziosa consulenza e supervisione scientifica di Luca Molinari, critico di architettura di fama internazionale e da 18 anche Direttore Editoriale della testata. Sono stati selezionati e saranno in mostra anche i progetti di alcuni studi di architettura dell’ Emilia Romagna, tra i quali lo Studio Claudio Pironi & Partners di Forlì che ha presentato un progetto in ambito retail di lusso, realizzato nella prestigiosa New Bond Street di Londra. L'inaugurazione avverrà il 23 maggio alle 18.30 alla presenza del sindaco Davide Drei, dell'assessore all'Urbanistica Francesca Gardini, di Simona Finessi - Ceo di Publicomm e Dir. Responsabile di Platform, e di Angelo Dadda, presidente Publicomm e direttore creativo di Platform