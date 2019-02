L'autrice di best seller Ester Viola presenta "Gli spaiati"

Nuovo appuntamento con le cene letterarie denominate Parole in pentola. Protagonista dell’incontro di venerdì 22 febbraio, ore 20.00, al ristorante La Granadilla di Forlì (via Regnoli 33), è Ester Viola che arriva in città per presentare il suo nuovo libro "Gli spaiati".

Autrice del best seller “L’amore è eterno finché non risponde”, Ester ha una rubrica di posta del cuore molto seguita su Io Donna. Nel suo ultimo romanzo, la scrittrice continua a raccontare i sentimenti con la sua penna acuminata. Ci dice le verità che non vorremmo sentirci dire neanche dalle nostre migliori amiche, e così facendo ci fa sentire liberi.

Come sempre la serata prevede la cena con menù fisso (vegetariano) a 20 euro, abbinata al vino dell’azienda Poderi dal Nespoli che collabora all’iniziativa. Prenotazioni al numero 371-3732848 oppure 0543-1771113. Libri in vendita durante la serata.