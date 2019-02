Fisarmonica bitonica, violino e clarinetto protagonisti con i "Bevano Est"

Sabato alle 21.30 alla Rimbomba di Bertinoro, via Mainardi 14, ci sarà il concerto dei "Bevano Est". Si tratta di un progetto musicale che nasce nel 1991. Una formazione di strumenti acustici che propone, con sottile ironia, una musica di propria composizione, sguaiata e delicata, che in teatro si siede scomposta, in osteria chiede ascolto e in piazza fa ballare. Una musica popolata. Un suono che setaccia le cose del mondo, senza sudditanza, senza scrupolo filologico, mettendo in pratica l’idea che l’arte, ogni tipo di arte, non sia un’entità chiusa, ma il centro di innumerevoli relazioni. Il gruppo è composto da Stefano Delvecchio (fisarmonica bitonica), Davide Castiglia (violino) e Giampiero Cignani (clarinetto, clarinetto basso). Ingresso con tessera del Circolo. Info e prenotazioni: tel. 333.1296915 (Davide Fabbri)