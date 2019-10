Bicentenario di Aurelio Saffi, Forlì celebra il suo figlio più illustre con incontri, mostre, visite guidate e un concerto

Nel weekend Forlì celebra uno dei suoi massimi figli, quell'Aurelio Saffi a cui è dedicata la piazza centrale. Il programma vede una serie di eventi, che hanno avuto il riconoscimento del P?residente della Repubblica. La presentazione dell'intervento di recupero di Villa Saffi, a San Varano, venerdì in sala Randi in Comune è il primo degli incontri inseriti nella celebrazione del Bicentenario della nascita di Aurelio Saffi, che nacque esattamente il 13 ottobre del 1819. Relatori sono l'assessore alla Cultura Valerio Melandri e quello al Patrimonio Vittorio Cicognani. Forlì Per l'occasione per tre giorni, fino a domenica, la statua di Saffi in piazza sarà illuminata con il tricolore della bandiera italiana.

Gli eventi entrano nel vivo sabato alle 11 con la lectio magistralis di Roberto Balzani “Aurelio Saffi tra Nazione e Umanità”, presenti anche il sindaco Zattini, il presidente della Provincia Gabriele Fratto e l'assessore alle Attività educative Paola Casara (salone comunale, ore 11). Sempre sabato, alle 10, la Casa del mutilato di via Maroncelli 3 accoglie l'inaugurazione della mostra storico documentale 'Aurelio Saffi e la Repubblica Romana' (orari sabato e domenica dalle 15 alle 19, fino alla fine dell'anno).

Domenica a Casa Saffi (via Albicini 25, ore 10,30) le autorità renderanno omaggio all'epigrafe di Aurelio Saffi, alla presenza dei diretti discendenti, Francesca Boesch e il ramo Gaiani, che da alcuni anni ha cambiato cognome in Gaiani-Saffi. Sempre Casa Saffi ospiterà la mostra dedicata al bicentenario, a cura di Enrico Bertoni, aperta fino alle ore 18. Se 'Casa Saffi' è la storica casa del centro storico di Forlì (appartiene alla Provincia), Villa Saffi era invece la casa di campagna, ma anche teatro di tanti episodi di vita del patriota forlivese. Dalle 11 alle 13 ci saranno visite guidate nella villa di San Varano.

Alle 16,30 di domenica il salone comunale ospita il concerto per Aurelio Saffi, a cura della Banda Città di Forlì, diretta dal maestro Alessandro Spazzoli. Porta il suo saluto Alessandra Ascari Raccagni, presidente del Consiglio comunale di Forlì. Il programma si conclude martedì con la presentazione del volume “Le due vite del monumento ad Aurelio Saffi a Forlì”, a cura degli autori Flavia Bugani e Andrea Savorelli.