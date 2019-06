Bicentenario di Aurelio Saffi: la democrazia universale e il cammino delle suffragette italiane

Nell'ambito delle celebrazioni per il Bicentenario dalla nascita di Aurelio Saffi venerdì 14 e sabato 15 giugno si tiene un fitto calendario di eventi. dall'incontro con Roberto Balzani che ricorda Aurelio Saffi e il suo sogno di democrazia universale, all’inaugurazione della mostra fotografica "Suffragette italiane verso la cittadinanza (1861-1946)".

Il programma dettagliato

Venerdì 14 giugno alle ore 17.30 nel Salone comunale (piazza Saffi, 8) si tiene il saluto del sindaco Gian Luca Zattini, cui segue l'intervento di Roberto Balzani "Aurelio Saffi e la democrazia universale".

Sabato 15 giugno, alle ore 16.00, ci si riunisce in Sala Albertini (piazza Saffi, 50) per l'inaugurazione della mostra fotografica "Suffragette italiane verso la cittadinanza (1861 - 1946), con interventi di Marina Cattaneo su "Anna Maria Mozzoni, Anna Kuliscioff e le altre" e di Liviana Gazzetta su "Il ruolo di Giorgina Craufurd Saffi nel primo femminismo italiano".

Il pomeriggio è accompagnato da letture e musiche da parte di Lelia Serra (voce), Paola Sabbatani (canto) e Roberto Bartoli (contrabbasso).

La mostra alla Sala Albertini resta aperta dal 15 al 27 giugno nel seguente orario: 10-12 e 16-19.

Le celebrazioni per il Bicentenario di Saffi sono organizzate da Fondazione Lewin, A.M.I. Sezione "G. Bruno" - Forlì, UDI - Unione Donne in Italia, Un Secco No - associazione di promozione sociale, REA - collettivo di genere, Associazione culturale Tonino e Arturo Spazzoli, in collaborazione con Fondazione Kuliscioff e Unione Femminile Nazionale, con il patrocinio del Comune di Forlì e del Centro Donna.