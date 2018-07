Appuntamento con la musica in riva al Bidente con il Brusatopa Festival. Anche una grigliata

Giovedì, venerdì e appuntamento con la musica in riva al Bidente: Brusatopa Festival propone tre serate di divertimento presso l'area del parco di sculture e parco fluviale, con concerti e stand gastronomici. Il programma prevede giovedì il "punk da balera" degli Extraliscio, l'orchestra capitanata da Mirco Mariani, Moreno Conficconi "il biondo" e Big Mauro Ferrara. Venerdì si esibiranno I Traditori, ovvero Matteo Cavallini, Leonardo Forcelli, Federico Valgiusti e Francesco Ricci. Sabato 14 luglio, chiusura con Falafel Fazz Familia, afropunk tra Rimini e Cesena.

Tutte le sere saranno in funzione stand gastronomici e mercatino. Ingresso 5 euro.



Sabato, dalle 8, l'associazione Tre Ponti Alto Bidente Aps Asd organizza un'uscita di educazione ambientale per bambini e ragazzi lungo il fiume Bidente, con dimostrazioni di pesca e ripopolamento. Info: 328 8582960. Sempre sabato, a partire dalle ore 19.00, a Spinello “Grigliata & Musica” organizzata da Pro Loco Spinello. Domenica, in Campigna, si terrà il 5° Trail valevole per il Campionato Uisp e 26° passeggiata non competitiva. Per info su percorso e iscrizioni: www.campigna.it. Domenica, dalle ore 15.00,nella parrocchia di Berleta, Festa di San Benedetto in onore del patrono, con giochi e musica.