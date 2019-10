Bimbi a lezione di sfoglia

Ai bambini piace molto mettere le mani in pasta e per Casa Artusi di Forlimpopoli, in collaborazione con l’Associazione delle Mariette, riuscire a trasmettere l’arte della sfoglia, quella che soltanto la generazione delle nostre nonne esercitava quotidianamente per rendere più gustosa la vita familiare, è una scommessa sul futuro. Così fra i diversi corsi proposti, quello riservato agli uomini e donne di domani, è organizzato con particolare attenzione.

Il corso del 4 novembre, pensato per i bambini da 8 a 13 anni, dedicato per l’appunto alla pasta fresca fatta a mano, prevede un’introduzione in cui saranno illustrate le materie prime. Poi ogni bambino lavorerà nella propria postazione individuale con accanto la Marietta.

Al termine del corso ogni bambino porterà a casa quanto preparato per condividere i golosi risultati del corso con in famiglia.

Orario: 17/19.30.

Prenotazioni e informazioni: tel 0543 743138 info@casartusi.it