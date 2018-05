Bimbinbici 2018: anche Forlì partecipa all'evento nazionale

Sarà il Parco Paul Harris di via Bengasi ad ospitare Bimbimbici 2018, la festa a pedali di FIAB, giunta alla 19a edizione.

Domenica 13 maggio, a Forlì come in tutta Italia, vi aspettiamo a partire dalle 9,30 per passare una mattinata all’insegna della bicicletta.

La pedalata di quest’anno, con partenza ed arrivo al Parco Paul Harris, si svolgerà lungo le strade pianeggianti e tranquille della campagna “cittadina”, a poca distanza dal Centro Storico, eppure già piacevolmente lontana dal traffico e dal cemento.

Tutti i bambini, e le loro famiglie, sono invitati a partecipare; questo il programma:

Ore 9,30: ritrovo, registrazione, assicurazione FIAB per i partecipanti (€ 2,00), distribuzione frontalino;

Ore 10,30: partenza pedalata, percorso breve (km 6,5), percorso lungo (km 12);

Ore 11,30: arrivo, rilascio attestato di partecipazione, distribuzione merenda e gadget, gimkana, giochi, sfide e laboratori;

Ore 12,30: estrazione a premi;

Ore 13,00: tutti a casa



Per maggiori informazioni contattare Maura Ventimiglia: presidente.fiabfo@gmail.com