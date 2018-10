Binari, un long form di improvvisazione teatrale

Un treno, un viaggio, dei perfetti sconosciuti e le loro storie. BINARI è una long form di Improvvisazione Teatrale di grande respiro e spessore artistico che prende vita al Teatro Sala San Luigi di Forlì (Via Luigi Nanni, 12). Un evento innovativo nel panorama teatrale classico e di improvvidsazione, BINARI offre allo spettatore la possibilità di assistere, in scena, all’atto creativo e drammaturgico nel suo divenire, a quella scintilla che porta la ricerca al risultato finale. Uno spettacolo teatrale interamente improvvisato e drammaturgicamente creato sul momento seguendo gli input iniziali del pubblico.



Apertura porte ore 21.00. Si può prenotare il posto per lo spettacolo scrivendo una mail a prenotazioni@theatro.it oppure chiamando il numero 375.5325655. Le prenotazioni potranno essere fatte entro le ore 18 del giorno dello spettacolo e andranno ritirate alla cassa del teatro San Luigi entro e non oltre le 20.45. I posti prenotati e non ritirati alla cassa entro le 20.45 saranno liberati.



Per informazioni: info@theatro.it