A caccia di biodiversità negli angoli nascosti del giardino botanico

Domenica 2 agosto un esperto botanico accompagna il pubblico alla scoperta della vegetazione del Giardino Botanico di Valbonella durante una particolare visita guidata dedicata all'utilizzo degli strumenti interattivi per il riconoscimento della biodiversità del Parco.

Visite alle ore 10.00 e alle 15.30. Le attività sono gratuite. Obbligo di mascherina per i partecipanti durante la visita guidata nei momenti di sosta e ogni volta non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. Prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni: Idro Ecomuseo di Ridracoli, 0543 917912 ladigadiridracoli@atlantide.net; Centro Visita del Parco di Santa Sofia, 0543 970249 cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it