Biodiversità e folklore, una passeggiata per scoprire i segreti dello Spinadello

Mo cs’aj ël drì a e’Spinadël? Si risponde a questo interrogativo e si recupera la passeggiata precedentemente organizzata allo Spinadello di Forlimpopoli giovedì 25 giugno.

La biodiversità come tema per una breve escursione che unisce folklore e scienza, i quali, pur coesistendo nello stesso luogo, hanno certamente approcci differenti. Assieme a Danio Miserocchi si scoprono i nomi in dialetto di animali e piante, proverbi e antiche consuetudini della Romagna.

Danio Miserocchi è nato a Forlì nel 1982, ma è cresciuto nelle Ville Unite di Ravenna, fra Campiano e Bastia, dove ora risiede. Naturalista e Guida Ambientale Escursionisica, collabora con vari musei ed enti locali, svolgendo attività di ricerca e divulgazione, in special modo a proposito delle specie neglette di fauna e flora che vivono nei nostri ambienti. Ha sempre coltivato e valorizzato la diversità, non solo quella biologica, e questa sua passione lo ha condotto anche a coltivare la diversità linguistica, attraverso l'uso del dialetto.

Appuntamento alle ore 20:30 presso lo Spinadello (via Ausa Nuova, 741, Forlimpopoli).

Posti limitati, la prenotazione è obbligatoria inviando una mail a spinadello@gmail.com entro martedì 23 giugno.

Costo: €10 adulti, €5 bambini e ragazzi fino ai 6 anni. Gratuito per i bambini sotto ai 6 anni.