Biodiversità camminando sotto la luna

Poter passeggiare in un ambiente naturale è di per sé un evento stimolante, se poi lo si fa in un periodo della giornata come la sera/notte, diviene un’esperienza indimenticabile. Il buio amplifica i nostri sensi, soprattutto quelli utili quando si effettuano passeggiate a carattere naturalistico: udito e olfatto diventano i protagonisti della passeggiata facendoci cogliere presenze a noi vicine.



Obiettivi di questa passeggiata, organizzata in collaborazione con l’Associazione Rilevatori Faunisti – A.Ri.F., col Museo Ornitologico “F.Foschi” di Forlì, grazie al contributo del Comune di Forlì – Sportello M.A.U.S.E., sono stimolare il senso di osservazione dei partecipanti, attivando anche i sensi dell’udito e dell’olfatto, per un’efficace osservazione della fauna selvatica, far conoscere una delle aree protette del comune identificata dalla Rete Natura 2000 come “Meandri del Fiume Ronco”.

Il punto di ritrovo sarà il parcheggio del Golf Club “I Fiordalisi”, per poi procedere al periplo del Lago Foschi e costeggiare poi la boscaglia ripariale fino a giungere nei pressi del fiume Bidente-Ronco.



Per lo stesso percorso poi si ritornerà al punto di partenza.



Condurrà l’escursione Riccardo Raggi - Romagnatrekking, Guida Ambientale Escursionistica

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA