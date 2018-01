Biografia di Nicola Chiaromonte: presentazione del volume

La Fondazione Lewin-Biblioteca Gino Bianco e la rivista Una città organizzano giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 17, presso la sala della biblioteca Gino Bianco in Via Duca Valentino, 13a a Forlì, l'incontro di presentazione del libro:



*Nicola Chiaromonte. Una biografia* di Cesare Panizza



"Nicola Chiaromonte (1905-1972) è stato un intellettuale scomodo del nostro Novecento, un pensatore antitotalitario impegnato in una strenua lotta contro ogni forma di negazione della libertà individuale. Si trattava di una scelta di vita, frutto di una prematura ribellione al conformismo spersonalizzante dell'Italia fascista, che gli valse un lungo esilio, in Francia e negli Stati Uniti."



Ne parlerà Renato Camurri, ordinario di Storia dell'Europa contemporanea, Università di Verona.



Introdurrà Carlo De Maria, storico e professore associato di Storia contemporanea Università di Urbino.



Sarà presente l'autore del volume, Cesare Panizza.