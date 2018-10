Birra e cucina bavarese per un Oktoberfest selvaggio

Al Wild Horse Irish pub di Forlì arriva la prima Oktoberfest della nuova gestione.

Tanta birra tedesca di qualità, cibo bavarese e musica live per un evento che si terrà da venerdì 26 a martedì 30 ottobre al pub in Piazzale Porta Ravaldino, 5 a Forlì.



PROGRAMMA LIVE MUSIC

Venerdì 26 - Carlo Calderano Solo Acoustic Guitar con il suo progetto PLAYS PIAZZOLLA

Sabato 27 - BubiDuo LIVE, Valentina e Dagmar (voce e chitarra), Vi accompagneranno in un fantastico viaggio acustico nel mondo del soft rock

Mercoledì 31 (halloween night) - SLOW TRAIN, un fantastico percorso nel BLUES moderno e no.