“Birra sotto le Stelle”, con musica e tante piatti gustosi

La “In Campis Vita Società Cooperativa” organizza anche quest’anno l’ormai tradizionale festa della birra, denominata “Birra sotto le Stelle” che si terrà a Pieve Salutare (Castrocaro Terme), nel parco antistante la chiesa parrocchiale, nelle sere del 12, 13 e 14 agosto 2018, dalle ore 19,30 alle 24. Nelle tre sere sarà possibile abbuffarsi" presso gli stand, rinfrescarsi con fiumi di birra e ascoltare musica dal vivo. La birra, come da tradizione, sarà Heineken non pastorizzata, spillata da fusti da 1.000 litri e da quest’anno anche un’altra birra non filtrata.

La Festa, nata quasi per gioco grazie alla felice intuizione degli amministratori della Coop. In Campis Vita di Pieve Salutare, è giunta alla 25° edizione ed è ormai una consolidata realtà dell’estate.

Il programma di quest’anno prevede tutte le sere musica dal vivo: domenica 12 agosto “SUNFLOWERS DISCO 70”, lunedì 13 agosto grande serata con “MUSICA LIVE CON DJ DI RADIO BRUNO” e martedì 14 agosto spazio agli “ETILISTI NOTI”.

Saranno funzionanti gli stand gastronomici per la vendita della birra, wurstel, salsiccia, stinco con patate (domenica), hamburger (lunedì), galletto alla griglia (martedì), bruschetta, patatine fritte, piadina romagnola, minestre tipiche romagnole ed anche un piatto vegetariano.

Tutte le sere alle ore 23,30 circa verrà offerto a tutti gratuitamente una pietanza a sorpresa (generalmente un piatto di pasta); l’ingresso è libero.