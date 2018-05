Birrafranca: tre serate a tutto rock e bionde di ogni genere

Torna anche quest'anno Birrafranca, la tradizionale Festa della birra di VIllafranca di Forlì , in programma da giovedì a sabato sera con musica, stand gastronomici e ovviamente tante bionde...e non solo. Come d'abitudine, cover band tra le più attive e conosciute calcheranno il palco della manifestazione:

Giovedì 7 Giugno ore 21:30 KILLER QUEEN

Venerdì 8 Giugno ore 21:30 @PLAYCOLD

Sabato 9 Giugno ore 21:30 @FLOYD MACHINE

Dalle 19.00 tutte le sere saranno disponibili gli stand gastronomici con tante prelibatezze. Ovviamente vasta Selezione di birre, area giochi bimbi e musica dal vivo tutte le sere

Ingresso libero e parcheggio gratuito.

La festa si svolgerà anche in caso di maltempo