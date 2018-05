"Birrandello". Torna la festa con grandi concerti e birre bavaresi

Torna il BIRRANDELLO nel weekend dall'1 al 3 giugno. La grande Festa della Birra di Roncadello di Forlì è pronta a dare spettacolo il primo week end di Giugno, presso l’area verde del polisportivo comunale “V. Cimatti” di Roncadello (Forlì).



Come sempre tanto divertimento, buon cibo, prezzi giusti ma soprattutto… fiumi di birra. Direttamente da Monaco di Baviera, una delle migliori birre, una delle “Sei Sorelle” che vengono servite all’Oktoberfest.... la birra HACKER-PSCHORR, porterà in Romagna un po’ di “himmel der Bayern”.



Tanto spettacolo e ingresso gratuito per tutti.



Venerdì 1 giugno: Federico Poggipollini con “Capitan Fede Tour 2018” - la sua Musica, Luciano Ligabue, i Litfiba. Un mix armonico che ripercorre la carriera dell’artista bolognese da chitarrista, autore e cantautore.



Sabato 2 giugno: apre la serata il Duo Bucolico, l’irriverente coppia cantautoriale composta da Antonio Ramberti e Daniele Maggioli che presenta il sesto disco “Cosmicomio”. A seguire saliranno sul palco i Lennon Kelly con il nuovo album “Malanotte”. La famiglia dei Lennon Kelly, formata da due fratelli, tre cugini e due amici di vecchissima data, sottolinea ancora una volta il forte legame con la propria terra, i propri luoghi e le tradizioni che animano la Romagna , perché abbandonare le fiabe significherebbe privarsi della palestra per esercitare le inquietudini, paure e timori e procedere a mani nude verso l’ignoto.



Domenica 3 giugno serata Rock and Roll, si balla tutta la sera con la musica anni ‘50 e ’60 dei The Lucky Lucianos, band (XXX). Prima e dopo il concerto DJ set e pista da ballo con Sauro Dall’Olio DJ.



Ampia scelta gastronomica! Dallo speciale stinco di maiale fino a hot dog, wurstel e patatine fritte, passando per la vera piadina Romagnola, rigorosamente fatta a mano, farcita con salsiccia e cipolla, affettati, formaggio e tanto altro, fino al nostro originale Arrosticino Abruzzese.

Apertura stand gastronomici e birreria dalle ore 19:00.



Ingresso libero, parcheggio gratuito. La festa si svolgerà anche in caso di maltempo.

Segui tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook!! www.facebook.com/Birrandello

Non mancate!! Presso il polisportivo comunale “V. Cimatti” di Roncadello!! www.facebook.com/PolisportivoRoncadello



INDIRIZZO: Via Pasqualini 4 Forlì - Polisportivo “V. Cimatti” Roncadello