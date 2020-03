Black Event Radio, musica in diretta Facebook

Il Black Event è un evento mensile che si sposta di volta in volta in vari locali del Forlivese e della Romagna attivo da ormai oltre un anno. Organizzato da Fabio Garnero e Marco "Ash" Bonavita (anche cantante della storica band forlivese Circus Nebula). Impossibilitati dall'emergenza virus a nuove serate con il pubblico e gli amici hanno pensato di rimanere vicino a tutti con la musica tramite la trasmissione via web di un programma musicale in diretta. Il programma ha esordito sabato scorso con una puntata pilota di circa tre ore seguitissima da casa.

Questa volta inizia ufficialmente la serie settimanale di Black Event Radio. In prime time sabato 21 Marzo alle 21,30 potrete collegarvi al link (non prima sorry) che vi porterà all'evento! Musica con Ash come anfitrione nella doppia veste di Dj e speaker. Questa volta andremo sonderemo territori sonori fatti di Black metal, Goth Rock, Alternative Rock, Prog, Heavy Metal e Punk in un viaggio musicale attraverso le tematiche dell'isolamento, la solitudine e la paura che l'emergenza virus ha reso purtroppo quotidiane cercando di esorcizzarle con la musica proposta. Molte novità rispetto all'episodio pilota tra cui le telefonate da casa in diretta, qualche quiz musicale con premi, senza dimenticare la chat in cui tutti potete partecipare alla diretta. Sabato sera non sarete soli a casa vostra, saremo tutti insieme su Black Event , la nostra resistenza al Covid 19 continua così!

Il link sarà disponibile solo dalle 21,30. Renderemo disponibile al volo il link da seguire sul nostro evento Facebook ( https://www.facebook.com/events/204485647540205/ ).