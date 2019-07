La blogger Martina Picardi presenta ai fan il suo nuovo libro

Venerdì 19 luglio, alle ore 18, presso libreria Ubik di Forlì, al Centro Commerciale Punta di Ferro, la famosa blogger Martina Picardi incontra i suoi fans e firma le copie del suo nuovo libro: "#Donna fin da bambina. Lacrime e sorrisi della mia vita".

La Picardi è una delle blogger italiane più celebri, 495.000 followers su Istagram, racconta in questo libro la sua vita, una storia dura, fatta di coraggio e lacrime, ma soprattutto il desiderio di riuscire a realizzare i propri sogni. Martina ha dieci anni, siamo alla fine di luglio, all’improvviso l’estate diventa buia: sua mamma va in ospedale per un banale controllo e non ne esce più, in cinque settimane un tumore al seno se la porta via. Martina resta con il papà, che deve lavorare e con il fratellino a cui deve fare da mamma. Come si sente una ragazzina costretta a crescere così dolorosamente e precocemente? E come può trovare la forza? I social possono aiutarla? In un racconto sincero e doloroso, Martina ripercorre la sua vita.

“Prendo uno degli album di fotografie dallo scaffale fra le scrivanie e torno a letto. Mi metto a pancia in giù, appoggio il raccoglitore sul cuscino e mi tiro il lenzuolo sulla testa, così non rischio di svegliare Lori con la lucetta accesa. E a questo punto apro l’album. «Ciao, mamma.» Ma non lo dico a voce alta, non posso fare rumore. Lo penso soltanto. Lo penso dentro al cuore. È successo troppo in fretta e, soprattutto, troppo, troppo presto…”.