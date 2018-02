Blue Snake Moan in concerto tra equilibrio e complicità

Mercoledì 14 febbraio, al Ca’ Leoni Music club di Forli sono in arrivo Cecilia Rossini e Umberto Ferretti, la cantante anconetana e il chitarrista senigalliese si incontrano nel 2012 e da li iniziano a collaborare insieme con diverse formazioni, attraversando la Black Music in ogni sua forma, e non solo. Anni intensi di lavoro insieme, permettono loro di trovare un equilibrio e una complicità che li porta a formare il duo “Blue Snake Moan”. Il progetto permette di esprimere a pieno il loro concetto di musica, senza "etichette" di genere ma semplicemente guidati dal buon gusto. Il repertorio caratterizzato da continue contaminazioni e molteplici contenuti, viene affrontato e proposto con una matrice e un approccio sempre e comunque Bluesy che contraddistingue da sempre entrambi.

“Il progetto nasce nel 2016 - dice Cecilia - con l’intento di trovare un perfetto connubio tra le influenze musicali che caratterizzano entrambi e cercare di fare qualcosa di personale, ricercato, e che rappresenti il nostro stile. Abbiamo iniziato con un repertorio che viaggia tra il Blues , il Soul e il Jazz e tutte le loro diramazioni, cercando di trovare sempre una soluzione di arrangiamento personale che ci stimolasse alla creazione continua.

Dopo quasi due anni di sperimentazione sul repertorio e sull’affiatamento come coppia, nella musica e nella vita - aggiunge Umberto- e le esperienze live sul territorio che ci hanno fatto avere un riscontro pratico con il pubblico, siamo finalmente arrivati all’ispirazione per scrivere pezzi nostri, seguendo lo stesso identico concetto, ovvero quello di creare qualcosa di nostro, che metta in luce i nostri molteplici aspetti musicali, senza vincoli di “etichette” legate al genere in senso stretto, ma lasciarsi semplicemente guidare da ciò che, dopo anni di lavoro a stretto contatto, spontaneamente esce da Noi.

L’idea prossima – conclude Cecilia - è quella di fare un EP che raccolga 4-5 pezzi nostri su cui stiamo già lavorando, e un paio delle cover meglio riuscite, con lo scopo di avere finalmente il nostro primo lavoro concreto. Dopo aver fatto questo, ci piacerebbe lasciare l’Italia e provare a fare un esperienza musicale e di vita all’estero per vedere la risposta al di fuori di qui. Vogliamo fare della Musica, la nostra avventura di Vita e il nostro mestiere e quindi non ci resta che buttarci....e poi si vedrà”.