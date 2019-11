Blues "vulcanico" con Messalina Fratnic e Riccardo Ferrini

La “vulcanica” Messalina Fratnic, accompagnata dal “pacato”, si fa per dire, chitarrista Riccardo Ferrini, sono ospiti al Bifor di Forlì mercoledì 13 novembre, alle 21.30.

Messalina Fratnic è una cantante e danzatrice italiana le cui origini affondano nella ricca Romagna, nella Roma capitale, in Serbia e Sicilia. Insomma un melting pot particolarissimo che la contraddistingue da tutte le altre cantanti.

La sua voce porta le impronte degli artisti della Black Music che da sempre l’ hanno ispirata, dal Blues e Soul delle origini al Pop ed R’n’B contemporanei.

Nasce come ballerina diplomandosi presso l’Imperyal Society of Teachers of Dancing London e dedicandosi contemporaneamente allo studio del teatro e della musica finchè non diventerà la sua principale attività.

Negli anni collabora e si esibisce con artisti tra cui Lisa Hunt, Vonn Washington, Will Weldon Roberson, Blue Lou Marini , Sherrita Duran, Rockin’ Doopsie jr and The Zydeco Twisters, Peaches Staten, Llew Green, Gavin Holligan, Riccy Mitchell, partecipando a manifestazioni come Ravenna Festival, Tropea Blues Festival, Spiagge Soul Festival, Umbria Jazz e portando la sua voce nei Club di tutta Italia e all’estero.

Nel 2013/14 approda su La7 dove lavora come cantante con Maurizio Crozza per il programma “Crozza nel paese delle Meraviglie”.

Riccardo Ferrini, nato come chitarrista blues, ha accompagnato spesso, e con diverse formazioni, la ormai nota Lisa Manara; in questo ultimo periodo si presenta anche come solista, con un repertorio molto dark, seguendo le sonorità di Nick Cave e Nick Drake, e scoprendosi anche un ottimo vocalist.