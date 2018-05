A Forlì il primo Bob Dylan Day: concerti, conferenze e dibattiti

Tributi musicali, conferenze, dibattiti, una mostra fotografica e un djset per augurare buon compleanno a Bob Dylan. A ridosso del suo 77esimo compleanno anche a Forlì si festeggerà il più importante ed eclettico folk singer di tutti in tempi. Un musicista che ha attraversato un’epoca, tutti i continenti, e non si è mai fermato e continua a non fermarsi mai: dal 1988 a oggi, infatti, ha deciso di imbarcarsi in un tour senza fine tenendo in media 90 concerti l’anno, con un minimo di 71 nel 1988 e un picco di 119 nel 1999.

Per tener fede alla sua stessa promessa, anche i suoi fan e studiosi italiani hanno deciso di non fermarsi. Tantissime, infatti, sono ogni anno le conferenze e i tributi a lui dedicati in tutto il mondo, a lui che è il cantautore più influente di tutti i tempi, vincitore di Oscar, Golden Globe, Premio Pulitzer, Medal of Freedom, Legion d’Honneur e Premio Nobel per la Letteratura, con una carriera lunga oltre cinquant’anni e un numero impressionante di album pubblicati. E per la prima volta anche a Forlì si terrà un Bob Dylan Day, venerdì 25 maggio , il giorno dopo il suo compleanno, allo scopo di celebrare il suo genio e la sua arte. Ad organizzarlo tre locali: il Jump Cafè alle 18, il Cà Leoni Music Club alle 21.30 e il Moquette Club alle 23.

Ci saranno tributi musicali, conferenze, dibattiti, una mostra fotografica e un djset – con ospiti di grande rilievo – per regalare ai partecipanti un’esperienza indimenticabile e da ripetere anno dopo anno. Il Bob Dylan Day forlivese nasce da un progetto di Samuele Conficoni con la collaborazione di Marco Viroli e Michele Minisci. L'evento è realizzato grazie al supporto di: Kinkhao Thai Street Food Forlì Centro, Sala Multimediale San Luigi, Mauro Morelli (riparazione noleggio e vendita strumenti musicali).