Alice Scanavini presenta il romanzo “Fireworks”

L’inverno alla Fiasca di Forlì è pieno di appuntamenti culturali. Parole d’ordine: letture e bollicine.



“Bolle di Libri” è il primo ciclo di eventi dedicati a scrittori emergenti di diverse case editrici. Dopo tre appuntamenti, si terrà lunedì 14 gennaio alle 18:30, presso i locali de “La Fiasca” Bistrot Art Cafe in via Oberdan 36, la presentazione di “Fireworks”, il secondo romanzo dell’autrice Alice Scanavini, un caso editoriale nel mondo del self-publishing.



Il libro è parte di una duologia romance formata da “My Hero”, pubblicato a marzo 2017 e “Fireworks”, pubblicato a febbraio 2018. In appena due anni, entrambi i volumi hanno venduto migliaia di copie e toccato più volte i primi posti delle principali classifiche online, destando l’interesse di numerosi lettori. Presenterà la serata l’editor Natascia Cortesi; per l’occasione, Marietta Tola Kalusha, lettrice appassionata e fan della saga, leggerà alcuni passaggi del romanzo.



“Fireworks” è un Contemporary Romance dalle tinte rosa, che coinvolge il lettore in un turbinio di emozioni. È lunedì due gennaio quando Lucy Marshall abbandona in lacrime la casa di Liam dopo aver scoperto i segreti che lui custodiva. Ora sa il perché è stata stuprata, sa chi l’ha tratta in salvo, e quelle verità hanno provocato un dolore pungente radicatosi in profondità, così grande da spingerla a lasciare l’uomo che ama. Liam Harper aveva promesso di non ferire Lucy, ma è accaduto il contrario. È deluso da se stesso, non sa come rimediare perché Lucy non si lascia avvicinare in nessun modo. Soffre, ma ha un unico desiderio: riconquistare la donna che gli ha permesso di sentirsi vivo. Lui ha bisogno di lei, vuole amarla, sentirla.

I ruoli si invertono: Liam agisce ascoltando il suo cuore mentre Lucy ascolta solo la sua razionalità.

Il destino li farà incontrare sulla strada chiamata Amore?

Liam riuscirà nel suo intento o Lucy si lascerà trasportare dalle forti emozioni nate da un misterioso incontro?



Alice Scanavini nasce e vive tuttora nella città di Ferrara. Le sue giornate sono scandite dai ritmi del marito e dei figli, ma appena può si rifugia nella sua passione più grande: viaggiare attraverso le storie raccontate nei libri. In un periodo della vita in cui aveva necessità di riscattarsi, dopo essersi dimessa volontariamente da un lavoro fisso a tempo indeterminato, con il suo secondo figlio nato da poco, ha iniziato a digitare sulla tastiera e ne è uscita la sua prima opera su carta.

