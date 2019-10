"Bon Mariage", storie d'amore e tradimenti nella Francia dell'Illuminismo

Il secondo appuntamento a teatro relativo al III Festival Nazionale Teatrale città di Forlì è in programma domenica 6 ottobre alle ore 17,00 al teatro G. Testori. Lo spettacolo in concorso è intitolato "Bon Mariage": un classico vaudeville in costume, ambientato nella Francia dell'Illuminismo, basato sul tipico schema moglie-marito-amante e terzo incomodo.

La compagnia che dà vita a questa divertente commedia, ricca di colpi di scena, è Il Teatro Impiria di Verona.

Va ricordato che oltre ai premi speciali attribuiti dalle giurie c'è anche il premio del pubblico che viene attribuito con un voto di gradimento espresso dal pubblico in sala.



Costo dei biglietti 5,00 € (under 29) e 10,00 € (intero).