La bontà dell'autunno al mercato: vin brulè e tortelli alla lastra

L’Associazione del Mercato delle Erbe di Forlì ripropone la rassegna enogastronomica "Le tradizioni al Mercato" che, sabato 19 ottobre dalle ore 10:00, porta due dei prodotti più caratterizzanti del territorio e della stagionalità a Forlì.

Infatti vengono serviti tortelli sulla lastra all'Auser di Santa Sofia e vin brulè al bar del Mercato in piazza Cavour.

Le tipiche specialità della nostra terra verranno riscoperte nella suggestiva cornice del Mercato in un evento da non perdere che riconferma l'impegno dell'Associazione nella rinascita culturale della città.