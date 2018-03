Boogie Airlines sbarca a Forlì per una serata speciale

Sabato Concerto Live con i Boogie Boogie Airlines al Naima Club.



Arriva in Romagna la Boogie Airlines, la band emiliana composta da 5 elementi, per un travolgente programma di Boogie e Rock 'n' Roll.



In consolle dj Andrea ZAP Zappoli.

Nella saletta "privee" Balboa con dj Mambo.

Sono loro, l'unica Compagnia aero-musicale che vi farà ballare per turbolenze non meteorologiche, ma selvaggiamente... ROCK 'N' ROLL!!!

Metti una sera a cena: un chitarrista che sniffa rock'n'roll a ogni ora del giorno e della notte, un batterista geneticamente modificato, un pianista con una naturale predisposizione per il boogie e per i bonifici bancari e un contrabbassista praticante da anni petting molto spinto con il suo strumento. Cosa ne può uscire? Nient'altro che una sberluccicante compagnia aerea, la ormai nota BOOGIE AIRLINES, sfolgorante giovane stella nel grande firmamento del rock'n'roll dei bei tempi, pronta a trascinarvi con sé in lungo e in largo sul sentiero vintage dell'unica musica che fa davvero "pestare i piedi"!!!

Niente check-in, hostess accondiscendenti, turbolenze boogie miste a coca-cola e nessuna destinazione! Cosa vi aspetta? I 4 angoli del mondo noto...

"Allacciarsi le cinture, prego, la Boogie Airlines è lietissima di avervi a bordo.

Vi auguriamo un piacevole viaggio con noi e ricordiamo ai passeggeri tutti, che durante il volo, a bordo, è consentito amoreggiare!"