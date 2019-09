L'arpa celtica di Clotilde Trouilllaud per A Boxful of Treasures Folk Festival

L'Associazione Culturale A Boxful of Treasures Folk Club di Forlì presenta la XII edizione di A Boxful of Treasures Folk Festival. Domenica 29 settembre è in programma una bella giornata di musica live.

Si comincia alle 06.30 nella Chiostro della Chiesa di San Mercuriale con il concerto all'alba di Clotilde Trouilllaud (Celtic Harp). Clotilde Troualloid è riconosciuta a livello internazionale come la migliore interprete attuale dell'arpa celtica di estrazione bretone.



Alle 19.00 ci si sposta nella Cittadella del Buon Vivere, nell'area antistante i Musei San Domenico per un secondo live dell'artista bretone.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.