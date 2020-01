Brani originali e grandi reinterpretazioni con il duo Macori-Bianchi

Claudia Macori e Antonio Bianchi giungono in concerto alla Rimbomba di Bertinoro sabato 25 gennaio, alle ore 21.30.

Il duo Macori-Bianchi nasce da un’idea di Claudia Macori nell’intenzione di arricchire il suo repertorio solistico (chitarra e voce) con un supporto ritmico-timbrico di batteria e percussioni.

Già compagni di conservatorio, Claudia Macori e Antonio Bianchi si laureano rispettivamente in chitarra e strumenti percussione. Percorrono strade diverse.

Claudia Macori intraprende una carriera artistica nella musica pop-rock e d’autore, tra concerti in Italia e all’estero, tra tutti il tributo a Jeff Buckley, fino a vincere le selezioni di X Factor, e a diventare la spalla di Morgan in numerose esibizioni live.

Antonio Bianchi intraprende la carriera di professore d’orchestra e suona le percussioni classiche in varie situazioni (dall’orchestra Internazionale d’Italia alla orchestra Cherubini di Muti) compiendo numerosissime tournée in Italia e all’estero.

Ne scaturisce così un duo senz’altro particolare, dove i brani originali di Claudia Macori vengono affiancati a intramontabili cover reinterpretate in chiave non convenzionale.