Brividi da Hitchcock: al cinema "The Lodger" con la musica di Moro & the Silent Revolution

Suspense e un labile confine tra bene e male sono alla base della proiezione di domenica 21 luglio all'Arena Hesperia di Meldola.

Alle 21.15 viene proiettato il film "The Lodger: A Story of the London Fog" del maestro del brivido Alfred Hitchcock.

Uno dei primi lavori di Hitchcock, del suo periodo inglese, nel 1927, prima che i suoi film diventassero dei capolavori internazionali e immortali. The Lodger (Il pensionante) non va però sottovalutato. Fu infatti considerato dal suo autore "il primo vero film di Hitchcock": dove suspense e semplificazione assoluta dei meccanismi narrativi sono le marche di stile che diventeranno la sua firma.

Un film muto che viene sonorizzato dal vivo in questa specale serata da Moro & the Silent Revolution.

Massimiliano Morini e Checco Girotti sono rispettivamente frontman e batterista di Moro & the Silent Revolution, un sodalizio che è formato nel 2010.

Ingresso intero euro 6, ridotto euro 5