Brunella Garavini descrive la tradizione della Segavecchia tra folklore e storia locale

In occasione della pubblicazione del 30° numero di “Forlimpopoli Documenti e Studi” (1990-2019) che viene presentato al pubblico in dicembre, il Museo Archeologico Civico “Tobia Aldini” dedica la rassegna autunnale delle “Conversazioni” a una serie di conferenze su alcuni fra i tanti temi che in questi anni sono stati affrontati nelle pagine della rivista.

Il secondo appuntamento in programma è venerdì 18 ottobre ore 20:30 con Brunella Garavini che analizza la tradizione della Segavecchia tra folklore e storia locale.

La Segavecchia è la festa più antica della città di Forlimpopoli, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Da secoli, infatti, a metà Quaresima si celebra questo rito ‘di passaggio’ in cui sacro e profano si intrecciano indissolubilmente e che culmina con il “taglio della vecchia”: un evento fortemente simbolico che celebra la fine della stagione invernale e dei suoi rigori e festeggia l’arrivo della primavera, portatrice di rinnovamento e di prosperità.

Ingresso gratuito.