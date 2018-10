Torna la Bruschettata Imperiale dei Romiti

Venerdì sera, a partire dalle 19.30, è in programma la quindicesima edizione della "Bruschettata Imperiale dei Romiti". Si tratta di una serata all'insegna di gustose bruschette, fritto, birra e tanta buona musica live insieme ai "Fritti Mistici". Il ricavato andrà a finanziare la costruzione della nuova chiesa parrocchiale dei Romiti. L'evento, che si svolgerà alla parrocchia dei Romiti in via Firenze 75, si svolgerà anche in caso di maltempo.