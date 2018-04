"Buchettino" chiude la rassegna per famiglie al Diego Fabbri

"Buchettino" della Societas Raffaello Sanzio chiude la rassegna per famiglie al Diego Fabbri. Dal debutto nel 1995 continua a incontrare i bambini di tutti i continenti. La Compagnia ha portato, infatti, in tour lo spettacolo con le proprie attrici in italiano, inglese, francese e portoghese e addirittura una speciale versione in giapponese è stata allestita da uno staff del Paese del Sol Levante! La storia narrata è quella tradizionale di “Le Petit Poucet” (ovvero, Pollicino) di Charles Perrault, ma l’idea della messa in scena è innovativa: nella semioscurità di una grande camera da letto in legno (che sarà ricostruita sul palco del Teatro Diego Fabbri), la narratrice accoglie gli spettatori e li fa accomodare in 50 lettini. Si tratta di letti piccoli, reali, con lenzuola e coperte. Ognuno si sdraia nel suo e quello sarà il suo posto a Teatro! Dopotutto, le favole spesso si raccontano prima di dormire, per accompagnare il sonno ed è proprio quest’atmosfera che viene ricreata all’interno di questa magica camera da letto…