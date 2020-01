Buon compleanno, Maestro: Giuliano Cavicchi festeggia 82 anni nel segno dello swing

Sabato 1 febbraio, ore 22, si fa festa all'Ottantadue Music Club di Forlì per gli 82 anni del maestro Giuliano Cavicchi che giunge in concerto con la sua swing band.

La passione per il jazz e soprattutto per i grandi leader di big band come Glen Miller, Count Basie e Perez Prado influenza molto il suo stile. Con la grande orchestra Giuliano Cavicchi riesce a soddisfare il pubblico più eterogeneo, con perfette esecuzioni tecniche rese uniche dalla sua particolare musicalità.

Nella sua carriera ha preso parte a importanti tournèes all’estero, ha vinto il primo premio del Festival Nazionale delle Orchestre per due anni di seguito e per diversi anni dirige l’Orchestra al Ballo delle Debuttanti di Genova.

In seguito ha partecipato alla trasmissione televisiva “I Fatti Vostri” condotta da Fabrizio Frizzi su RAI 2 ed ha diretto la grande Orchestra nello speciale televisivo di fine anno su RAI 2 di Lara Saint Paul con ospiti d’eccezione, quali Harry Belafonte e Luciano Pavarotti.

A Forlì il maestro Cavicchi allieterà il pubblico del club Ottantadue con il suo swing coinvolgente, frizzante e trainante.