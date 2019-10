Burattini, sfilate e giochi per salutare l'arrivo dell'Autunno

Domenica 6 ottobre a Meldola si svolge la manifestazione “Benvenuto Autunno”, promossa dai commercianti di via Cavour “alta”, con il patrocinio del Comune di Meldola e realizzata in collaborazione con Pro Loco Città di Meldola. La manifestazione, dedicata ai più piccoli, si svolge in via Cavour dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Per l’occasione sono allestite aree con gonfiabili, stand gastronomici a cura del Bar Gnak e Mandragola e laboratori creativi a cura di “Sogno di Fata”. Alle ore 15.00 è in programma lo spettacolo di burattini mentre alle ore 16.00 si tiene la sfilata di moda a cura di “Nuvola”, grazie alla collaborazione di alcuni acconciatori meldolesi che si sono resi disponibili. All’evento hanno aderito i Comitati Genitori delle scuole materne Girotondo, Giramondo e della Scuola Primaria De Amicis di Meldola, che si occuperanno dei laboratori creativi a tema autunno in collaborazione a “Sogno di Fata”. Sono inoltre presenti punti informativi di Avis, Croce Rossa e Arop che alieteranno il pomeriggio di festa.