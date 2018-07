Buscherin Beer Fest: si comincia con bionde e tributo a Liga

Come ogni estate, torna in grade spolvero il Buscherini Beer Fest, la festa della birra del parco forlivese che occuperà ben tre weekend del mese di luglio: dal 13 all 15, dal 20 al 22 e dal 27 al 29 del mese.

Come d'abitudine, il Beer Fest vede in programma tante bionde e non solo di varie marche e artigianali, vari stand gastronomici per tutti i gusti e per deliziare tanti palati e soprattutto un menu musicale di ottimo livello.

Nel primo fine settimana, sono già confermati Bandalarga nella serata di venerdì 13, i SensoDoppio per il sabato 14 e nella domenica invece toccherà al complesso tributo Ligaband.

Un cartellone ricco che è soltanto il primo di tre fine settimana a ritmo di rock e soprattutto, di birra.