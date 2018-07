Al Buscherini Beer Fest: bionde, gastronomia e tante band

Torna per il secondo weekend il Buscherini Beer Fest, appuntamento per tutti gli appassionati di birra e musica dal vivo.

Venerdì 20 luglio sul palco salgono i Brillanti Sparsi, sabato 21 spazio a Anima Pop e domenica 22 il trittico si chiude con la musica degli FBB.

Come d'abitudine, il Beer Fest vede in programma tante bionde e non solo di varie marche e artigianali, vari stand gastronomici per tutti i gusti e per deliziare tanti palati e soprattutto un menu musicale di ottimo livello.