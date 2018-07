Busker e Fantasticatori a Santa Sofia, con spettacoli "Di strada in strada"

Dall'11 al 15 agosto torna il magico divertimento a Santa Sofia con “Di Strada… in Strada” 2018. ll Titolo di questa XXVII edizione del Festival Internazionale Arti Performative Circo Teatro & Musica è “Le Mille & una Luce”.

L'11 agosto il festival inizia a 11 Agosto a Spinello con un assaggio. Prima novità in questa frazione montana. Una grande opportunità per il pubblico, di potersi godere, suddividendoli su cinque giornate, tutti i gruppi e le compagnie presenti alla XXVII, edizione. Alle ore 18.00 Aperitivo Musicale. Ottima Musica anche nell’area dedicata alla gastronomia durante e dopo cena. Nella vecchia chiesetta trasformata, dopo il terremoto del 2002, in un suggestivo spazio ludico\ricreativo evento in musica di mezzanotte, prima Circo Teatro.

INGRESSO OFFERTA LIBERA

Il 12 agosto ci si sposta nella graziosa frazione di Corniolo nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. i parte nella parte bassa del villaggio, con L’ APERITIVO, in due diverse location dalle 18.00 alle 20.00, in compagnia di stupendi musicisti di strada per poi salire tra piazzette lastricate e lungo tortuose viuzze sino alla piazza centrale, qui il clou della serata: Arti Performative & Circo Teatro dalle ore 20.30 alle 24.00, Musica lungo le vie. Ottima Gastronomia nell’ Area Feste – Dalle 19.00. Qui anche, Musica – Arti Performative & Circo Teatro a partire dalle 19,30. Gli spettacoli si intercaleranno con la piazza centrale a partire dalle 22.00.Dopo Mezzanotte solo Area Feste & solo Musica sino ed oltre le ore 02.00, per ballare trascinanti ritmi in levare e non.

INGRESSO OFFERTA LIBERA

Dal 13 al 15 agosto a Santa Sofia per tre giorni si potrà assistere a decine di spettacoli di strada di tutti i generi e proposti da artisti provenienti da tutto il mondo. 13 agosto, dalle ore 17.30 alle 24.00 circa,

Serata colorata da compagnie di musica, teatro, circo, circo teatro, performer, saltimbanchi, fachiri, giocolieri, mimi, clown, attori, per le vie del centro, piazze, vicoli, orti, antico borgo, parco e parco fluviale. 40 gruppi e/o compagnie presenti – INGRESSO 7 euro

Martedì 14 agosto 2018, dalle ore 16.30 alle 24.00 circa, ben 48 gruppi e/o compagnie presenti – INGRESSO 10 euro

Il 15 agosto, dalle ore 16.00 alle 24.00 circa, “coi magici artisti dagli occhi ridenti che ruban la scena alle stelle cadenti”, per le vie del centro, piazze, vicoli, antico borgo, parco e parco fluviale, il Clou del festival con la chicca degli Storici Fuochi D’Artificio che da oltre 50 anni caratterizzano la splendida notte di mezz’agosto. – INGRESSO 10 euro